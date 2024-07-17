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Вячеслав Федорищев вместе с Владимиром Гутеневым побывал на самарском предприятии ОДК-Кузнецов

17 июля 2024 13:33
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Вячеслав Федорищев вместе с Владимиром Гутеневым побывал на самарском предприятии ОДК-Кузнецов

"Сегодня вместе с Владимиром Владимировичем Гутеневым, председателем Комитета Госдумы по промышленности и торговле работали на нашем самарском предприятии ОДК-Кузнецов", - написал врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем аккаунте ВК.

"Его руководитель Алексей Алексеевич Соболев познакомил с заводом и коллективом, который работает на оборону всей страны — конструирует, производит двигатели для стратегической и военно-транспортной авиации.

Пообщались и с молодежью предприятия. Получил предложение — провести в Самарской области форум «Инженеры будущего». В этом году он прошел в Туле, а команда Объединенной двигателестроительной корпорации, куда входит ОДК-Кузнецов, заняла на нем первое место.
Будем выходить с инициативой и создавать условия, чтобы и наш регион претендовал на право проведения форума.

В закрытом режиме провели совещание с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Наша цель — донастроить системную, бесперебойную передачу информации о том, какие проблемы есть, с какими проблемами сталкиваются предприятия ОПК и обозначить, что мы, как Правительство Самарской области, можем сделать в решении стоящих задач".

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