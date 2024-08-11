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Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона

11 августа 2024 11:40
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Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Строительный комплекс Самарской области играет важнейшую роль в экономике региона и во многом определяет качество жизни наших граждан. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что наша задача — сделать так, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, а жилищный фонд системно обновлялся.

Реализуя региональную составляющую национального проекта «Жилье и городская среда», вы активно способствуете решению этой стратегически важной задачи. В регионе строится жилье и социальные объекты, продолжается активная работа по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, благоустройству территорий. 

Следует особо отметить специалистов, которые бескорыстно помогают жителям новых субъектов России. Так, благодаря самарским строителями новый современный облик приобрели уже десятки домов и объектов социальной инфраструктуры города-побратима Снежное Донецкой Народной Республики. Работники отрасли активно помогают участникам специальной военной операции, доставляя бойцам стройматериалы и спецтехнику для успешного выполнения задач. 

Представителей вашей мирной созидательной профессии всегда отличали ответственный подход к делу, высочайшая компетентность и стремление соответствовать требованиям времени. 

Желаю вам успеха в работе, достижения новых профессиональных высот! Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев

Теги: В центре внимания

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