Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии

110

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

В нем приняли участие члены областного правительства, Главный федеральный инспектор по Самарской области, главы городов, руководители силовых и надзорных структур, военного комиссариата, крупнейших предприятий, представители Минобороны.

На заседании обсудили ряд вопросов по обеспечению безопасности в Самарской области.

Кроме того, губернатор довел до участников заседания информацию, обозначенную в ходе недавнего совещания, которое в Нижнем Новгороде провел Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Проанализировали исполнение ранее сформированных решений по защите ключевых объектов и инфраструктуры региона. Отдельно рассмотрели, какую работу промышленные предприятия, находящиеся в зоне особого риска, провели по повышению антитеррористической защищенности. С каждым руководителем обсудили, что еще нужно сделать, какая помощь нужна со стороны региона», – отметил по итогам заседания руководитель области.

Отдельное внимание глава региона уделил вопросу проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Обратил внимание коллег: требуется максимальная концентрация, персональная ответственность каждого и эффективное взаимодействие. Наша общая задача – обеспечение безопасности жителей и гостей региона», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.