Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым

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В пятницу, 7 февраля, глава региона Вячеслав Федорищев вручил самарским ученым премии в области науки и техники и премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля.

Всего лауреатами премий стали 28 самарских ученых. Среди награждаемых – кандидаты и доктора наук ведущих университетов и научных организаций региона, сотрудники промышленных предприятий.

Глава региона поблагодарил ученых за работу, которая позволяет стране становиться сильнее во многих направлениях промышленности. Кроме того, обращаясь к присутствующим, губернатор акцентировал внимание на встрече со специалистами центра аддитивных технологий, студентами, участниками программы «Крылья Ростеха».

«Это общение по-настоящему придает силы, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Очень талантливые молодые люди, которые уже так далеко продвинулись в понимании фундаментальных и прикладных наук».

Глава региона отметил, что в ходе общения молодые специалисты предложили множество интересных идей. Было принято решение о реализации новых проектов в поддержку «технологичных предпринимателей, наших ученых».

«В нашей идеологии все, кто сейчас учатся и работают в подобном центре, по сути, со временем должны стать научными предпринимателями – людьми, которые будут продвигать вперед отечественную технологию», – пояснил губернатор.

Одним из лауреатов премии Губернатора стал доктор технических наук Игорь Белоконов. Он создал новое научное направление, связанное с разработкой малоразмерных космических аппаратов нанокласса для проведения фундаментальных и прикладных экспериментов в космосе. Под его руководством молодыми учеными и студентами Самарского университета им. С.П. Королева созданы наноспутники, два из которых в настоящее время находятся на орбите и еще один планируется к запуску весной текущего года.

По словам руководителя области, у Самарского региона сильная фундаментальная база, нужно создавать возможности для развития научного сектора.

По завершении церемонии награждения на площадке Самарского университета им. С.П. Королева глава региона провел заседание Совета при Губернаторе по науке и высшему образованию. В нем приняли участие академик Российской академии наук, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, члены регионального Правительства, ректоры ведущих вузов региона, ведущие ученые, руководители крупнейших предприятий. Обсуждались вопросы научно-технологического развития Самарского региона.

«Сегодня впервые в таком формате – Совета по науке и высшему образованию – вместе будем вырабатывать подходы для развития технологий. Наша цель – максимально открыто, честно поговорить о том, каким образом мы будем решать совместные задачи и проблемы», – обратился губернатор к участникам заседания.

Глава региона как член Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации и председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» акцентировал внимание участников Совета на возможностях региона предлагать федеральному центру новые, корректировать существующие инструменты по научно-технологическому развитию страны.

Самарская область – регион с высокой концентрацией научного потенциала, где университеты являются одними из передовых в своих направлениях. Поэтому особенно важна поддержка технологического предпринимательства. «Это не про бизнес, это про развитие технологий, – пояснил Вячеслав Федорищев. – В университетской школе, в лабораториях, сотрудники центров, наших ведущих предприятий разных направлений – это технологические предприниматели».

Глава региона подчеркнул, что форма их работы будет зависеть от принятых решений, в том числе методологической, административной и финансовой поддержки. Задача – помочь молодым ребятам стать успешными и востребованными специалистами на предприятии, а также реализовать себя в технологическом предпринимательстве.

В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил вице-губернатору Самарской области Антону Емельяненко, подготовить проект, направленный на развитие научно-технологического сектора – «Российские технологии», в рамках которого будет создан фонд поддержки технологического предпринимательства.

«Он должен быть абсолютно прозрачным, чтобы все видели полностью исходную документацию, чтобы понимали, куда направляются средства, и как быстро они возвращаются в бюджет», – подчеркнул руководитель области.

Еще одним решением стало открытие и оснащение 100 инженерных классов, в которых с использованием российских технологий будут обучать 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА.

Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Губернатор отметил: «Цели и задачи, которые изначально ставились перед НОЦ, не достигнуты. Та кооперация научных и производственных организаций, которая должна была быть, не теряя наших разработок, влиять на выпуск предприятий и влиять на интеграцию университетских, исследовательских команд в работу наших столпов промышленности, не достигнута. Поэтому в прошлом году мы приняли решение – закрываем НОЦ во всех смыслах: юридических, финансовых. Переворачиваем страницу и двигаемся дальше. Создаем НОЦ «Российские технологии»».

По словам Вячеслава Федорищева, новый научно-образовательный центр объединит предприятия и университеты. «Приглашаем в проект тех, кому реально это нужно», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области