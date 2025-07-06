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Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований

6 июля 2025 13:34
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Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований

В субботу, 5 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Совета глав муниципальных образований Самарской области, на котором обсудили формирование единых подходов к бюджетной, экономической и социальной политике на территориях.

Перед советом была проведена масштабная работа по сбору и анализу ключевых вопросов муниципалитетов. Их немало, но каждый в той или иной мере типичен для каждой территории, констатировал губернатор. Он также добавил, что один на один с трудностями главы городов и районов не останутся - Правительство региона поддержит и ресурсно, и административно, пишет Сова.

- Здесь собрались люди, которые являются командой развития нашего региона, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Поэтому прошу вас обсуждать все вопросы максимально открыто и откровенно, как мы привыкли.

На совете подробно рассмотрели алгоритмы формирования местных бюджетов, развитие инвестиционной деятельности в городах и районах и механизмы решения вопросов, которые перед властями ставят жители. Говорили о финансовых, законодательных и управленческих подходах к проблемам транспортного обеспечения, благоустройства, ЖКХ, строительства дорог и социальных объектов.

Отдельная тема - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа в этом направлении по поручению губернатора была активизирована. По итогам 2024 года Самарская область заняла первое место в ПФО и пятое в России по предоставлению квартир этой категории граждан.

- Усилить работу по обеспечению жильем детей-сирот поручил в прошлом году, и задача выполняется в полном объеме, - отметил Вячеслав Федорищев.

В 2025 году планируется обеспечить жильем более 1400 молодых людей, более половины квартир уже приобретено. Также обсудили практику районов, которые от закупок переходят к строительству жилья специально для детей-сирот.

- Средства в бюджет региона на данные цели заложены серьезные. Уверен, что только так мы сможем обеспечить стартовые возможности для молодых людей, которым, к сожалению, не могут помочь родители, - отметил губернатор.

По итогам трехчасовой дискуссии главы городов и районов выработали предложения, которые помогут решить вопросы территорий. Все они в ближайшее время будут отработаны с профильными министерствами.

- Уверен, мы увидим качественно новые решения и с точки зрения решения проблем наших граждан, и с точки зрения улучшения ситуации по основным социально-экономическим показателям, - отметил глава Сызрани Сергей Володченков.

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