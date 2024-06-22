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Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»

22 июня 2024 10:39
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Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»

В пятницу, 21 июня,  врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с представителями молодежных, патриотических, волонтерских, студенческих организаций региона принял участие в акции «Огненные картины войны» в преддверии Дня памяти и скорби.

Эта международная акция ежегодно проходит в городах, имеющих звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой». В Самарской области почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоено Самаре и Сызрани.

Добровольцы Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» создают из свечей огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В этом году на площади Славы в областной столице была выложена картина с изображением журавлей, Георгиевской ленты и надписи «Самара помнит». Работу художники  начали днем с нанесения рисунка, а первые свечи зажгли около 21:30.

Вячеслав Федорищев присоединился к акции и вместе с волонтерами зажег свечи.  «Сегодня, как и каждый год, мы с особым настроением выходим на эту акцию, — отметил врио губернатора, — вспоминаем важнейший в истории нашей страны, становления мира этап, который выпал на долю наших предков. Ровно 83 года назад началась война — страшная, бескомпромиссная, жесточайшая, по сути своей — война добра со злом. И именно наши предшественники эту войну выиграли. В каждой семье в нашей стране есть те люди, которые до сих пор здравствуют или остались только на фотографиях, в памяти, в сердцах, наши дорогие ветераны — герои, которые достойно прошли ту войну и победили».

Как отметил глава региона, о событиях тех времен мы знаем по их рассказам. «А ведь многое осталось за скобками — самое страшное, самое больное. Они сильные люди с добрым сердцем — они нас берегут, не рассказывая до конца, как сложно было проходить этот этап, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это была не первая битва, не первая война, но она была, наверное, самой определяющей наше будущее. И мы победили».

Ветераны – пример силы духа, особенно в непростой период, который проходит наша страна сейчас. Как 83 года назад, в этот момент наши герои так же защищают нашу страну. «Мы здесь — каждый из нас — с ними и в помыслах, и в делах. Это наша святая обязанность помогать, содействовать, быть вместе с теми парнями, которые защищают  нашу страну, с их семьями, которые воспитали таких героев», — подчеркнул глава региона.

На самарских оборонных предприятиях так же, как и тогда в Куйбышеве, куется оружие Победы. 83 года назад Самара стала запасной столицей, именно сюда были эвакуированы стратегически важные заводы. Глава региона призвал чтить эту память.

«Наша с вами святая задача — быть по-настоящему достойными тех великих людей, которые обеспечили наше общее будущее, будущее нашей страны. Я знаю точно, и каждый знает, мы победим. Победа будет за нами, за каждым из тех ребят, которые с оружием в руках сейчас защищают нашу Родину, за нашей великой странойДавайте еще раз вспомним всех героев, которые 83 года назад узнали о том, что началась война, и победили. Будем каждый день в каждом своем действии руководствоваться их примером — великим примером великих людей великой страны», — обратился руководитель области.

По завершении акции «Огненные картины войны» представители регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Самарской области совместно с участниками молодежных объединений региона в рамках Всероссийской акции «Свеча Памяти» возложили цветы и лампады к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о тех, кто отдал жизнь, защищая мирное небо во время Великой Отечественной войны.

Теги: В центре внимания

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