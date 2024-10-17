Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области

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17 октября 2024 года в столице Республики Башкортостан Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Согласно распоряжению Президента РФ, подписанному в марте 2024 года, столицей следующего, XIII форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году, станет Самара.

Сегодня в Уфе на стенде Самарской области на международной выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» состоялась церемония передачи символической эстафеты на право проведения форума от Республики Башкортостан Самарской области. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Благодарны Президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие провести международный форум «Россия – спортивная держава» в столице нашей республики. Мы подошли к этому вопросу с особой ответственностью. Проделали по-настоящему масштабную работу. Для жителей республики были построены самые современные спортивные объекты. Уверен, что они станут местом рождения новых чемпионов страны. Передаем символ главного спортивного мероприятия страны нашим уважаемым соседям – Самарской области. Уверен, что сегодняшнее событие укрепит дружбу между нашими регионами и поможет уверенно двигаться дальше во благо России», – подчеркнул исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Мы искренне рады принять эстафету Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»! Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов: Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу. На счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Форум «Россия – спортивная держава» станет продолжением спортивной истории нашего региона и всей страны. Мы возьмем на вооружение тот бесценный опыт, который наработан в Башкирии в ходе проведения мероприятия столь высокого уровня, и обогатим его местным, волжским колоритом. Хочу заверить вас: Самарская область не подведет», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

При выборе места проведения форума «Россия – спортивная держава» учитывался опыт Самарской области в проведении крупных спортивных событий, в том числе международного масштаба. На самарской земле проходили чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, международные соревнования по каратэ и греко-римской борьбе, международные матчевые встречи по боксу и регби, здесь играют клубы футбольной Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самарская область – регион с богатыми спортивными традициями. Спортсмены Самарской области многократно становились победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Сегодня в церемонии передачи эстафеты участвовали двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера, уроженец города Новокуйбышевск Олег Саитов, уроженцы Самары – призер Олимпийских игр по баскетболу Ольга Артешина, призеры Паралимпийских Игр по плаванию Вячеслав Ленский и Кирилл Пульвер.

Самарская область одной из первых начала физкультурно-спортивную работу с ветеранами СВО с целью их физической и социальной реабилитации и адаптации. В настоящее время функционируют физкультурно-спортивные группы по плаванию, спортивному метанию ножа, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, а также сформированы две следж-хоккейные команды при клубах «ЦСК ВВС» и «Лада».

За последние годы Самарская область сделала шаг вперед в плане развития спортивной инфраструктуры. Строятся доступные спортивные площадки, ведется работа по привлечению населения в массовый спорт. Более 57% жителей региона вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. К чемпионату мира по футболу был открыт новый футбольный стадион и несколько тренировочных площадок, в рамках реализации национального проекта «Демография» построены ледовый дворец спорта в Самаре и легкоатлетический манеж в Тольятти.

Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Объекты отвечают всем необходимым требованиям.

Форум «Россия – спортивная держава» проводится с 2009 года по инициативе Президента РФ и является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. Программа форума включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, общее число участников ежегодно составляет около пяти тысяч человек.

Фото: пресс-служба Правительства СО