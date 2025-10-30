Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником

161

В России 30 октября отмечается День тренера. Вячеслав Федорищев поздравил представителей этой профессии, пишет Сова:

- Раскрыть талант, воспитать характер, научить мастерству, помочь стать лучшим из лучших. Быть примером, мудрым наставником, другом, психологом. Профессия непроста и многогранна. За каждой победой и медалью стоит огромный совместный труд спортсмена и тренера.

Губернатор отметил, что в Самарской области очень сильная тренерская школа. В регионе воспитано множество олимпийских и паралимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира, Европы и России.

- С некоторыми наставниками знаком лично — настоящие энтузиасты своего дела, безмерно влюбленные в профессию. Благодарю каждого тренера Самарской области за труд, приобщение молодежи к здоровому образу жизни, подготовку атлетов высочайшего уровня. Наша задача — создавать комфортные условия для работы тренеров, поддерживать их. На это направлена региональная программа "Мастер спорта", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Вячеслав Федорищев напомнил, что совсем скоро, с 5 по 7 ноября, Самарская область примет международный форум "Россия — спортивная держава" (12+):

- Для региона это возможность рассказать о своей истории, достижениях, значимых событиях и, конечно, о великих тренерах.