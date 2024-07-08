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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

8 июля 2024 09:47
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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня наша страна отмечает прекрасный праздник - День семьи, любви и верности! В 2022 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он стал государственным, а этот год объявлен Президентом Годом семьи. Все это еще раз подчеркивает ориентиры государственной политики - защиту семьи, традиционных семейных ценностей, важных для развития страны.
В жизни каждого человека семья занимает особое место. Именно в семье мы учимся уважению и заботе, ответственности за родных, труду и любви к своей Родине. Именно семья воспитывает лучшие качества личности, прививает нравственные ценности. Именно семья является нашей опорой и тылом, мы делимся с близкими и радостями, и горестями, разделяем с родными важные события жизни.
Испокон веков в России было особое отношение к идеалам супружества: благочестию, взаимной любви и верности, ответственному воспитанию детей. Супругам, высшей ценностью для которых является семья, вручается общественная награда – медаль «За любовь и верность».
На уровне государства поддержка семей – одна из основных задач. Как отметил Президент РФ в своем Послании, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. По решению Главы государства будет реализовываться новый национальный проект «Семья».
В Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 миллиардов рублей.
Крепкая семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности, – это дар и большое счастье, это залог счастливого, успешного будущего нашей Родины.


Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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