Вячеслав Федорищев поздравил работников РКЦ "Прогресс" со 130-летием предприятия

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Глава региона подчеркнул: на протяжении многих десятилетий "Прогресс" подтверждает свой статус одного из мировых центров по разработке, производству и эксплуатации ракетоносителей.



Губернатор зачитал поздравительную телеграмму в адрес сотрудников РКЦ "Прогресс", направленную Президентом Владимиром Путиным:



- Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой, 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники.



И, конечно, особые героические страницы истории "Прогресса" связаны с Великой Отечественной войной, с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на боевое крыло самолеты, легендарный Ил-2.



Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И, конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами. Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Фото: скриншот видео СОВА