Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы

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Уважаемые преподаватели высшей школы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Он учрежден в день рождения выдающегося ученого, основателя Московского государственного университета Михаила Васильевича Ломоносова, который считается основоположником российского высшего образования.

Самарская область является регионом с высокой концентрацией научно-образовательного потенциала. У нас действуют 23 образовательные организации высшего образования, в которых успешно трудятся тысячи специалистов, сочетающих педагогическую, научно-исследовательскую, управленческую и воспитательную деятельность.

Сегодня исключительно важно понимать ценность научных знаний и роль университетов в технологическом развитии страны. Вузы Самарской области успешно участвуют в реализации федеральных проектов, занимают высокие позиции в международных и российских рейтингах. Регион известен своими сильными научно-педагогическими школами.

Все это позволяет нам совершенствовать систему подготовки кадров для высокотехнологических отраслей региональной экономики, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру. Важнейшим направлением нашей совместной работы является создание международного межвузовского кампуса, дальнейшее повышение эффективности работы научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Дорогие друзья! Благодарю вас за труд на благо Самарской области, за вклад в развитие российского высшего образования и науки. Обучая студентов, помогая им сформировать профессиональные навыки, развивая интерес молодежи к науке, вы создаете основу для обеспечения технологического суверенитета страны, для укрепления экономической и оборонной мощи России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и формирования нового многополярного мира.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, талантливых и целеустремленных студентов, реализации всех ваших планов!



Губернатор Самарской области В.А. Федорищев