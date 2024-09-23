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Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей и оружейников с профессиональными праздниками
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Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей и оружейников с профессиональными праздниками

23 сентября 2024 20:35
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В САТОБ состоялось награждение работников машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, приуроченное ко Дню оружейника и Дню машиностроителя.

Сегодня, 23 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялось награждение работников машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, приуроченное ко Дню оружейника и Дню машиностроителя. С профессиональными праздниками поздравил присутствующих Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы чествуем людей, которые создают оружие Победы. Сегодня в зале присутствуют выдающиеся профессионалы — инженеры, конструкторы, люди, которые, объединившись в коллективы, создают то, что сейчас является ведущими образцами вооружения и техники. День машиностроителя празднуется традиционно, и мы сегодня чествуем те коллективы, которые из десятилетия в десятилетие показывают, что такое — выпускать самую высокотехнологичную продукцию. Я бы хотел отдельно поздравить ветеранов отраслей: людей, которые, работая на предприятиях, не только стали выдающимися профессионалами, но еще и воспитывают молодое поколение», — отметил руководитель области. 

День оружейника отмечают 19 сентября, а День машиностроителя 29 сентября. День оружейника – праздник молодой и традиция его отмечать только зарождается в Самарской области. Сегодня, на стыке этих двух знаковых праздников чествовали заслуженных работников отраслей. 

Впервые награды были вручены целым коллективам. Так за значительный вклад в развитие промышленности в Самарской области удостоены почетного знака Трудовой Славы «Ракетно-космический центр «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».

«Сейчас страна проходит очень сложный период, важнейшее испытание, в котором мы — каждый на своем месте — должны и обязаны делать все от нас зависящее. Вы создаете ту технику, вооружение, которое позволяет нам быть сильной и непобедимой страной. Победа точно будет за нами, мы будем всегда обеспечивать выпуск самой необходимой продукции», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Почетным знаком Трудовой Славы награждены: токарь-расточник акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Игорь Веселов; токарь инструментального цеха акционерного общества «Челно-Вершинский машиностроительный завод» Михаил Полетаев; токарь акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Анатолий Чижов.

Почетного звания «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области» удостоены: начальник отдела акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Владимир Дуплихин; начальник цеха акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Андрей Иванычев; заместитель главного конструктора-заместитель начальника отделения акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Андрей Межевихин; токарь акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Александр Паркаев. 

Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» удостоена начальник технологического бюро по термообработке отдела главного металлурга ОАО «ЕПК Самара» Татьяна Черванова.

Предприятия авиационно-космического и тяжелого машиностроения, автомобилестроения, производства машин и оборудования очень тесно связаны с ОПК региона. Фактически они составляют основу промышленного и оборонного потенциала Самарской области, самый высокотехнологичный сектор региональной экономики. Потребности предприятий оборонного комплекса максимально учтены в программе опережающего социально-экономического развития Самарской области. 

В машиностроении трудится почти 120 тыс. жителей региона. Объем отгрузки региональными машиностроительными предприятиями за 7 месяцев 2024 года составил почти 535 млрд. рублей. Это около трети от общего объема отгрузки относительно соответствующего периода 2023 года по промышленности Самарской области. В Самарской области реализуются инициированные Президентом В.В. Путиным национальные проекты «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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