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Вячеслав Федорищев посетил станкостроительный завод в Тольятти

25 ноября 2024 17:26
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Вячеслав Федорищев посетил станкостроительный завод в Тольятти
 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с членами регионального Правительства с рабочим визитом посетил станкостроительный завод "СТАРК", пишет Сова.

Станкостроительная компания - ведущий российский производитель трубогибочных и проволокогибочных станков. Разрабатывает и осуществляет полный цикл производства станков на собственных мощностях.

Реализует свою продукцию по всей России, в странах СНГ. Производимые станки используются для создания промышленных и потребительских товаров в автомобилестроении, мебельной и химической промышленности, машиностроении, строительстве и производстве спортивного оборудования. Продукция входит в реестр Минпромторга и имеет заключение о подтверждении производства на территории РФ. Компания - участник проекта Фонда "Сколково".

- Станками заниматься - это сложнейшая работа и наука. А у вас получается это очень хорошо. Поэтому вы свою работу продолжайте, а мы вам будем помогать и оказывать содействие. И не стесняйтесь пользоваться возможностью, требовать поддержки на ваше развитие, делиться компетенциями, особенно в реверс-инжиниринге это такая уникальная история, - сказал руководитель области в ходе осмотра производственных площадей завода.

Компания с 2024 года внедрила реверс-инжиниринг в свою работу - создала отечественный аналог одного их самых передовых и технологичных зарубежных станков по его параметрам.

Предприятие самостоятельно разрабатывает программное обеспечение для оборудования, которое не уступает, а иногда и превосходит по своим характеристикам лучшие мировые образцы, обеспечивая удобство эксплуатации для потребителей. Компания располагает высокотехнологичной производственной базой в городе Тольятти, площадью 5000 квадратных метров. Станочный парк предприятия составляет более 30 единиц современного высокоточного оборудования с ЧПУ.

Вячеслав Федорищев отметил большой потенциал завода, но в настоящее время предприятие испытывает потребность в дополнительных производственных площадях. Было принято решение подобрать подходящую площадку площадью 6500 кв. м для расширения производства.

- Локальное решение я министру поручил – подобрать вместе с вами площадку, а системное решение – мы должны построить не менее 100 000 кв. м в особой экономической зоне именно под быстрое размещение таких команд, как вы, - создать там внутреннюю кооперацию промышленных предприятий для развития всей отрасли в целом. Нам нужно точно завод включить в нацпроект "Станкостроение", чтобы он получал поддержку, и подумать, какую отдельную региональную меру поддержки мы можем предложить местным станкопроизводителям. Я бы здесь сделал акцент на формировании конструкторских школ, центра компетенций, которые могут реверс-инжинирингом заниматься по-настоящему, - сказал глава региона.

Губернатор поручил руководству и ведущим инженерам предприятия активнее делиться своим опытом со студентами технических вузов региона, приезжать к ним на встречи и приглашать к себе на обучение, подчеркнув важность привлечения кадров в отрасль.

 Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

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