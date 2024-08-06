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Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Нефтегорский район

6 августа 2024 15:48
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Одной из первых точек посещения стал микрорайон «Е». Здесь ежегодно выдаются участки для строительства домов многодетным и молодым семьям.

Во вторник, 6 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Нефтегорском районе.

Одной из первых точек посещения стал микрорайон «Е». Здесь ежегодно выдаются участки для строительства домов многодетным и молодым семьям. Однако существуют проблемы с подведением коммуникаций, несвоевременным вывозом мусора и отсутствием на дорогах асфальтового покрытия – часть из них грунтовые.

Глава Нефтегорского района Александр Баландин доложил, что в микрорайоне строительство нового водовода было выполнено в рамках программы «Чистая вода». Также здесь проходит и канализационный коллектор, к которому можно подключаться. Вместе с тем в настоящее время актуальной остается проблема газификации.

Глава 63-го региона поручил областному Правительству до 1 октября текущего года разработать план газификации участков в микрорайоне «Е».

«Газифицировать точно нужно, – сказал Вячеслав Федорищев. – Не только у вас такая проблема, что участки не обеспечены. Понятно, что в масштабе региона она очень значительная, но будем решать».

Также Вячеслав Федорищев обратил внимание главы муниципалитета на наличие мусорной свалки. Александр Баландин пояснил, что регоператор не выполняет свои обязанности должным образом, поэтому к решению вопроса регулярно подключаются местные жители и администрация муниципалитета.

По решению руководителя области инициирована смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 сентября 2024 года. Вячеслав Федорищев акцентировал, что порядка 120 тысяч обращений граждан касаются некачественной работы по вывозу мусора.

В рамках визита в муниципалитет глава региона оценил ход работ по благоустройству детского парка «Парад планет». Его реновация стала возможной благодаря победе Нефтегорска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общая тематика проекта – космос, каждая площадка – отдельная планета. В настоящее время готовность второй очереди составляет 71%. По периметру парка появился тротуар, на детских площадках произведен монтаж оборудования, установлено наружное освещение, выполняются работы по озеленению, продолжается установка малых архитектурных форм.

Глава региона отметил, что проект благоустройства парка очень хороший и выразил уверенность в его достойной реализации. Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на производителях МАФов, которые находятся за пределами Самарской области. При этом в регионе существуют компании, готовые выполнять подобные заказы.

«Здесь и частные производители, которые делают за очень приемлемую цену, но с хорошим качеством. Наша задача сделать так, чтобы и главы районов, и министерства, когда формируют тот или иной заказ всегда ставили в приоритет самарского производителя, – подчеркнул руководитель области. – Все, что можно произвести внутри региона, должно быть сделано здесь. «Сделано в Самаре» – это знак качества».

Также глава региона обратил внимание на инфраструктурное наполнение парка, которое должно «вписываться» в концепцию благоустройства.

«Парад планет» – хорошая концепция, правильная идея, но ее необходимо докручивать, – поделился Вячеслав Федорищев. – Создать обсерваторию, лекторий под открытым небом. Необходимы еще и телескопы».

Отдельное внимание уделили установке артефактов. По мнению главы региона, в их числе может быть и тематическая выставочная экспозиция. Вячеслав Федорищев поручил проработать данный вопрос совместно с АО «РКЦ «Прогресс».

Еще одним местом притяжения посетителей парка должен стать лекторий. «Помимо концертной программы должны быть лекции под открытым небом, чтобы жители могли не только погулять, но и получать полезные знания. Вы выбрали тему космоса, ее нужно раскрывать полностью, а не только сверху», – пояснил Вячеслав Федорищев.

Ключевым вопросом в реализации проекта стало финансирование – из регионального бюджета денежные средства были доведены не в полном объеме.

Руководитель области поручил: «Такую практику, когда мы главам обещаем, потом денег не даем, и они остаются один на один с контрактами – мы исключаем полностью. Такого у нас не будет никогда».

После осмотра парка Вячеслав Федорищев посетил проблемный многоквартирный дом на улице Буровиков, 1, по которому от жителей Нефтегорска поступает множество обращений. В планах – снос дома и возведение нового.

Вячеслав Федорищев поручил главе Нефтегорского района до конца текущего года по конкурсу определиться с застройщиком, чтобы в следующем году приступить к строительству объекта.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

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