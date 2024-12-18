Я нашел ошибку
Главные новости:
По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток.
В машине скорой помощи умерла женщина пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области 
Губернатор выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от их усилий зависит будущее региона.
Вячеслав Федорищев пообщался с участниками Движения Первых на «Классной встрече»
Птицы поступают в разном состоянии - есть, по словам активисток, со сломанным крылом и ослепшая на один глаз.
В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами
Участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет прислали письменное эссе по одной из заданных тем.
В Самаре объявлены 20 лауреатов литературного конкурса «Равняясь на Героев»
В 7 районах Самары около 7,5 млн кв. м дорог и тротуаров обслуживает муниципальное предприятие «Благоустройство».
Иван Носков посетил базу муниципального предприятия «Благоустройство» в Самаре
Новая постановка Яны Миносян по философской сказке побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах.
В Самарском театре драмы состоится премьера сказки для взрослых и детей «Маленький принц»
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.
В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.
С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103
0.09
EUR 108.34
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре
СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев пообщался с участниками Движения Первых на «Классной встрече»

18 декабря 2024 22:11
116
Губернатор выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от их усилий зависит будущее региона.

Сегодня, 18 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с активистами Движения Первых. Мероприятие состоялось в формате «Классной встречи», где каждый участник мог задать любой вопрос главе региона.

Напомним, что на прошлой неделе прошел региональный координационный совет Движения Первых при губернаторе Самарской области. Там Первые озвучили предложение пообщаться с детьми и молодежью в неформальной обстановке. Губернатор идею поддержал.

Встреча с Вячеславом Федорищевым прошла в Молодежном многофункциональном центре Самарской области. В зале присутствовали активисты Движения Первых, представители родительского сообщества «Родные – Любимые» Самарской области, студенты.

Губернатор выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от их усилий зависит будущее региона.

«Не для кого не секрет, что можно стать успешным в любой профессии, только если быть активным. Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе. Самара — промышленная, Самара — научная, Самара — культурная, Самара — спортивная. И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Молодежь интересовали самые разные вопросы от личных и трогательных до серьезных — развитие региона, в том числе сельскохозяйственной отрасли, поддержка многодетных семей.

Отдельно поговорили про движение «Чистый спорт». Инициатива нашла поддержку активистов «Движения Первых». Также участники спросили, каким видит глава региона развитие Всероссийского форума Движения Первых «iВолга», который традиционно проходит летом на Мастрюковской поляне.

Ребята интересовались, что вдохновляет Вячеслава Андреевича при написании его песен, а также какими качествами должен обладать настоящий патриот. В Год семьи, который был объявлен по решению Президента РФ Владимира Путина, прозвучали вопросы о детстве губернатора и семейных традициях.

Также школьникам было интересно узнать, как строится день руководителя области, и какие достопримечательности Вячеслав Андреевич успел посетить.

Помимо вопросов, прозвучали и инициативы активистов. В завершение встречи участники поблагодарили губернатора за советы, откровенные и вдохновляющие ответы.

Отметим, Всероссийский проект «Классные встречи» — проект Движения Первых. Его участники встречаются с интересными людьми, где могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Проект реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона дал ряд поручений и обозначил принципы работы команды на ближайшие полтора года.
18 декабря 2024, 16:58
Вячеслав Федорищев поручил Правительству СО разработать Стратегию развития региона до 2036 года
Глава региона дал ряд поручений и обозначил принципы работы команды на ближайшие полтора года. Политика
264
В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона.
17 декабря 2024, 20:35
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба СО
В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории... Политика
438
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.
14 декабря 2024, 22:15
В Москве завершился XXII Съезд Партии «Единая Россия»
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны. Политика
1139
В центре внимания
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
637
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
400
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
431
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
1164
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
402
Весь список