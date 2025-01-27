Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Волжского района Александром Шарковым. Обсуждались текущие проблемы муниципалитета и планы развития территории.

Александр Шарков - ветеран СВО и бывший депутат Тольяттинской городской думы, участник региональной кадровой программы «Школа героев». В конце декабря прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев рекомендовал его на должность главы Волжского района.

«Месяц прошел с того момента, как я предложил вам поработать исполняющим обязанности главы Волжского района. Достаточно серьезные задачи были поставлены. Они исходят от требований и наказов жителей, - сказал Вячеслав Федорищев. - Территория района очень большая, разная. Там и предпринимательство, и вопросы поселка Рощинский. Очень непростая задача все это вместе вести системно и цельно. Тем не менее, я знаю, вы мне докладывали, что есть уже не планы, а конкретные действия предпринимаются. Хотел узнать, как дела, какая помощь от нас от региона нужна».

Александр Шарков доложил главе региона о ключевых проблемах Волжского района и планах их решения.«Спасибо за оказанное доверие. Принял командование Волжским районом без раскачки, не делал себе никаких скидок, сразу начал вникать и решать проблемы. Бюджет на 2025 год у нас капиталоемкий, все запланированные мероприятия имеют бюджетную обеспеченность», - сообщил руководитель муниципалитета.



Как отметил и.о.главы Волжского района, в ближайшее время большое внимание будет уделено решению проблем коммунальной инфраструктуры, которая требует модернизации.

«Район очень обширный. Множество сетей, которые проходят по разным направлениям, изношены. В частности, водоснабжение. Уже наметили то, как будем вести замену труб, - сказал Александр Шарков. На 2025 год у нас есть проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Его стоимость 862 миллиона рублей. Отработаем, поставленная задача будет выполнена».

Руководитель района подчеркнул, что полное обновление коммунальной инфраструктуры потребует времени и средств, поэтому важно быть готовыми к возможным авариям, грамотно и оперативно реагировать при возникновении подобных инцидентов.

«В мой первый рабочий день случился порыв трубы в селе Дубовый Умет, порядка 7 тысяч людей временно остались без воды. Выяснилось, что система реакции на такие проблемы не идеальна. Пришлось приехать лично, пригласить главу поселения, выстроить системную работу: подвоз воды, оповещение жителей, помощь пожилым жителям. Эту же практику ввели в каждое поселение района, сейчас система у нас настроена», - доложил главе региона Александр Шарков.Один из важных инфраструктурных проектов, реализуемых в Волжском районе, - строительство первой очереди дороги от микрорайона «Южный город» до федеральной трассы М-5 (подъезд к Оренбургу). В перспективе она выйдет на улицы Утевская и Земская.

«По планам строительство дороги должны были закончить в 2024 году, но из-за несвоевременного перенесения сетей компании СВГК у нас сдвинулись сроки. Лично встречался с подрядчиком. Задачу реализуем», - сказал Александр Шарков.



В планах развития быстрорастущего микрорайона – строительство новой школы на 1500 мест.

«Южный город» - самое большое поселение Волжского района. Официально зарегистрировано 30 тысяч человек, фактически проживает 50 тысяч человек. Идет очень активная застройка. Приезжают молодые семьи, растят детей. Сейчас у нас там три корпуса школы, в которых учится порядка 7 тысяч детей, - отметил Александр Шарков. - Сейчас мы с главой поселения и директором школы понимаем, что нам в ближайшие год-два требуется новая школа на 1500 мест. Место уже определили, оно закладывалось изначально. Будем проектировать, работать, чтобы в ближайшие годы новая школа в «Южном городе» появилась, микрорайон был обеспечен социальной инфраструктурой».

Вячеслав Федорищев обратил внимание и.о.руководителя Волжского района на необходимость опираться в своей работе на правительство Самарской области и мнение жителей.

«С министерством финансов очень внимательно прорабатывайте все капитальные расходы с точки зрения их целесообразности и экономической эффективности. И, конечно, не забывайте общаться с жителями, - подчеркнул губернатор. - То, что вы сейчас докладываете, безусловно, очень важно. Видно, что это проблематика текущего дня, влияющая на всех жителей. Там, где территория с большим количеством проблем, собирайте актовый зал, разговаривайте. Есть отраслевые вещи. Минимум раз в неделю заходите в больницы и поликлиники. Так, чтобы не мешать врачебному процессу. Общайтесь с врачами, пациентами. Узнавайте, с чем они приходят, какую помощь они получают».

Отдельно губернатор и и.о. главы Волжского района обсудили вопросы по развитию села Рождествено и поселка Рощинский.