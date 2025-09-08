Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня финансиста

8 сентября 2025 11:13
139
Уважаемые работники и ветераны финансовой службы!

От всей души поздравляю вас с Днём финансиста!

В этом году финансовой системе России исполнилось 223 года. За этой цифрой ее насыщенная, продолжительная история и замечательные люди, посвятившие себя финансовому делу.

Современный специалист в сфере финансов – это профессионал высочайшего класса, способный эффективно управлять финансовыми потоками, принимать взвешенные решения в условиях постоянных изменений экономической среды.

В регионе трудится большая команда финансистов – всесторонне подготовленных и глубоко преданных своему призванию. Во многом благодаря этому финансовая система Самарской области демонстрирует устойчивость и эффективность.

Дорогие друзья! От вашего профессионализма зависит не только стабильность финансовой системы, но и реализация важнейших социальных программ, развитие инфраструктуры, повышение качества жизни наших граждан. Ваш труд, ответственность и системный подход к работе способствуют решению множества ключевых задач. Ведь за каждым решением – люди, социальные выплаты, заработная плата, построенные школы, больницы, ремонт дорог и благоустройство.

Прочный фундамент для развития современной финансовой системы региона заложили ветераны службы. Спасибо вам за ваш опыт и мудрость, за неоценимый вклад в подготовку нового поколения специалистов.

 От всей души желаю вам достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья, позитивного настроя, успехов в работе и жизненных делах!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

