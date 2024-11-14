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Вячеслав Федорищев и главный раввин России Берл Лазар осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги

14 ноября 2024 19:24
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Которая после восстановления станет многофункциональным культурным центром для всех горожан.

В четверг, 14 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главным раввином России Берлом Лазаром. В рамках нее они осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги, которая после восстановления станет многофункциональным культурным центром для всех горожан.

Хоральная синагога была построена в Самаре (ул.Садовая,49) по уникальному проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана. Здание было возведено на средства добровольных пожертвований и вмещало 1000 человек. После открытия в 1908 году Самарская хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список 10 лучших синагог мира. В 1928 году синагога закрылась, в здании был организован Дом культуры. Позже там разместился хлебозавод, просуществовавший до начала 1990-х годов. В 1998 году здание было передано еврейской общине Самары. В 2018 году начались реставрационные работы, но из-за дефицита финансирования через несколько лет объект законсервировали. Благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и Правительства Самарской области в 2021 году процесс восстановления синагоги удалось возобновить. Работы ведутся за счет частных средств от Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, Попечительский совет которого возглавляет главный раввин России Берл Лазар.

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Берл Лазар вместе с техническим заказчиком, проектировщиком, архитектором, профильными ведомствами, администрацией города, членами Попечительского совета осмотрели ход реставрации синагоги. Как сообщил представитель техзаказчика, завершены основные противоаварийные работы, ведется восстановление фасада, здание уже готово к проведению отделочных работ. Авторы проекта подчеркивают, что реставрация синагоги – это не только восстановление уникального для Самары памятника архитектуры, но и создание культурного центра, который будет открыт для всех горожан и гостей города. На территории синагоги предусмотрено создание многофункционального общественного пространства с музеем и учебными классами. Запланирована организация различных выставок, культурных, духовных и образовательных программ, деловых и творческих встреч. Проект восстановления синагоги включает благоустройство прилегающей территории.

«Возрождение самарской синагоги – важный проект для областного центра. Мы уже обсуждали культурно-просветительские планы городской еврейской общины, в том числе среди подрастающего поколения. Уверен, новое здание поможет все их реализовать на благо самарчан», — сообщил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

После осмотра синагоги Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе будет уделено особое внимание восстановлению важных исторических и культурных объектов. «Большой блок нашей работы связан с нашими памятниками. Сейчас мы разрабатываем программу с техническим названием «100 памятников архитектуры». В рамках нее 100 разнообразных объектов, которые еще полностью не утрачены, в течение 5 лет будем восстанавливать», — сказал губернатор Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты

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