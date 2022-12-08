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«Вы явлены как проводники патриотизма, мужества, самоотверженности» - Глава региона встретился с земляками - Героями Отечества

8 декабря 2022 17:29
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Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен.

В канун памятной даты России - Дня Героев Отечества - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Участие в церемонии приняли также представители областного правительства, администрации и Думы городского округа Самара, командования 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии и силовых структур, ветеранских и молодежных общественных организаций Самарской области, жители региона, удостоенные высших государственных наград и члены семей погибших Героев Отечества. Память о Героях страны, внесших вклад в обеспечение безопасности России, павших в локальных конфликтах и в ходе специальной военной операции, почтили минутой молчания.

День Героев Отечества отмечается в Российской Федерации с 2007 года. Дата 9 декабря приурочена к российской исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учреждённого в этот день в 1769 году. Орден был восстановлен в качестве высшей военной награды страны Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года. 

Также глава региона встретился с земляками, удостоенными высших государственных наград Российской Федерации, членами Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», которая в этом году отмечает свое 15-летие.

«Для меня большая честь сегодня поздравить вас с Днем Героев Отечества и с 15-летием региональной одноименной организации. Вы хранители традиций, светлые маяки для каждого жителя нашего региона, для всех граждан нашей страны. Вы явлены нашему многонациональному народу как настоящие проводники идеи патриотизма, самоотверженности, мужества, истинного героизма. Я отдельно хочу приветствовать родных и близких ушедших Героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Их имена всегда в нашем сердце», - обратился глава региона к присутствующим на встрече.

Он поблагодарил членов общественной организации за работу по увековечению Героев, чьи имена прославлены в истории нашего Отечества, а судьбы связаны с Самарской областью. Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен. Как никогда сейчас становится близка история подвигов героев Великой Отечественной войны.

«Сегoдня наши защитники Отечества противостоят тому же врагу – нацизму, который, к сожалению, вновь поднял голову у самых границ нашей Родины», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор также поприветствовал Героев Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы.

«Все мы знаем строки: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Наша самарская земля в годы войны делала все для того, чтобы приблизить День Победы. И сегодня, следуя зову сердец, наши бойцы и защитники, находясь на передовой, а здесь - труженики прилагают максимальные усилия, для того чтобы приблизить день победы, чтобы достичь целей специальной военной операции, защитить суверенитет нашей страны, защитить жизнь мирных граждан», - отметил глава региона вклад жителей области.  

По словам Героя России, председателя Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича, эти 15 лет для организации - важный период, который сыграл большую роль в объединении как самих Героев, их семей, так и тех, кто активно их поддерживал и помогал. «Самарская организация «Герои Отечества» - это не только военные герои, но и гражданские», - подчеркнул руководитель организации. Он рассказал, что самым важным делом было собрать информацию о героях-земляках: «В 2013 году в Самарской области было насчитано 15 Героев Российской Федерации. И мы были счастливы, что у нас их больше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. А когда мы начали работать детально, оказалось, что у нас их больше. И сегодня их 60. Уроженцев земли самарской, ставших Героями, очень много». В итоге была создана и издана книга «Энциклопедия подвига», в которой собраны имена 386 Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, героев Российской Федерации. Игорь Станкевич поблагодарил губернатора за поддержку в этой работе.

Он также сообщил о том, что сейчас на завершающей стадии находится работа над вторым проектом – об истории трудового подвига Самарской области, который включает сведения о 319 Героях Социалистического труда, которые связаны с регионом, здесь родились либо совершили трудовой подвиг.

«Думаю, для наших жителей это важный проект. Занимаясь сбором сведений о героях военных, мы видели, что очень востребован рассказ о трудовом подвиге, в том числе детьми, школьниками», - пояснил он. Вторую часть «Энциклопедии подвига» готовят к переводу в электронный формат, чтобы была возможность пополнять ее. «Может быть, в дальнейшем будет проект и о награжденных орденом Мужества, медалью «За отвагу», и появится электронная площадка формирования истории подвига земли самарской - и военного, и трудового», - поделился планами Игорь Станкевич.

Губернатор отметил важность такой работы и пожелал всем заслуженным землякам здоровья, добра и благополучия.

«Хочу еще раз сказать, как вы нужны нам всем, что вы значите для общества, что вы значите для граждан страны. Уверен, что уважение к вам, благодарность людей будет всегда – всегда на самарской земле, всегда, пока есть Россия, всегда, пока есть российский дух, а значит - это вовеки», - адресовал слова благодарности землякам губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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