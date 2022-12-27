"Вы всегда готовы прийти на помощь": Дмитрий Азаров в День спасателя наградил работников службы

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День спасателя наградил сотрудников службы. Глава региона поблагодарил их за трудную работу и спасенные жизни.



День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря.



" Сегодня мы, по уже сложившейся на самарской земле традиции, в этот день чествуем отважных и храбрых бойцов МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь. На помощь тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул губернатор.



Дмитрий Азаров отметил: по официальным данным, только за прошедший год сотрудники МЧС спасли 2744 человек.



Губернатор поблагодарил работников ведомства за отважную ежедневную работу и спасенные жизни земляков. Дмитрий Азаров отметил, что в нынешнее время тревог и волнения у граждан больше привычного. Зачастую некоторые люди не столь внимательно соблюдают правила безопасности и предосторожности. Тем более важно, что в ведомстве на постоянной основе напоминают жителям о мерах безопасности, тем самым предотвращая многие ЧП.



Дмитрий Азаров отметил, что спасатели Самарской области действуют командно и сообща:



"Я хочу искренне поблагодарить ветеранов службы, которые своим трудом заложили традиции управления. И сегодня нынешние сотрудники их приумножают".

Фото: пресс-служба правительства СО