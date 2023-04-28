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В выходные и праздничные дни сотрудники ГИБДД СО будут нести службу в усиленном режиме

28 апреля 2023 15:33
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Автоинспекторы ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД РФ, прежде всего нетрезвого вождения.

Автоинспекторы ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД РФ, прежде всего нетрезвого вождения.

В период выходных и праздничных дней сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области будут нести службу в усиленном режиме. По всему региону сотрудники Госавтоинспекции примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения, прежде всего нетрезвого вождения.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Важно помнить, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на полосы встречного движения могут привести к трагическим и необратимым последствиям.

Госавтоинспекция Самарского региона желает всем участникам дорожного движения безопасных праздничных дней и призывает к дисциплине и строгому соблюдению Правил дорожного движения.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Фото:   ГУ МВД СО

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