В выходные дни сотрудники ГИБДД СО проведут профилактические рейды

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С начала года на территории Самарской области зарегистрировано 409 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 51 человек погиб и 559 получили различные травмы.

С учётом осложнения обстановки связанной с аварийностью на дорогах сотрудниками ГИБДД запланированы целенаправленные мероприятия.

Профилактические мероприятия и рейды пройдут 13 и 14 марта 2021 года во всех территориальных подразделениях Госавтоинспекции региона.

В ходе мероприятий особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств (управляющими транспортными средствами с признаками опьянения, допускающими выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам и т.д.).

При проведении целенаправленных мероприятий будет максимально увеличена численность нарядов ДПС, а также, личное участие примут руководители подразделений ГИБДД, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото из открытых источников