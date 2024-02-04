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Введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств

4 февраля 2024 14:23
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В 6 городских округах и 17 муниципальных районах области.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 14.00 04.02.2024 введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 6 городских округах и 17 муниципальных районах:

1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 862 км по 1193 км.

2. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км.

3. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км.

4. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 129 км.

5. Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 25 км.

6. Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с 0 по 160 км.

7. Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км.

8. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 5 февраля в 09.00.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

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