Введение единого реестра военнообязанных поможет минимизировать ошибки во время проведения призывных кампаний

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Подробности закона по цифровизации учета разъяснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он отметил, что единая база позволит избежать случаев незаконного призыва и поспособствует созданию прозрачной системы.

Благодаря нововведению повестки получать только те граждане, которые подлежат призыву.

«Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва, – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. - Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компаний, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго. Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу».

По словам Шадаева, создание единого реестра никак не связано со слухами о новой волне мобилизации. Речь идет об усовершенствовании и модернизации системы воинского учета. Единую базу военнообязанных планируют запустить в работу к осеннему призыву этого года.

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