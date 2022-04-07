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Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин

7 апреля 2022 12:18
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Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 48% россиян, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают.
Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности. Однако в подавляющем большинстве российских компаний (87%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 5% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 2% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 3% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости. В разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — 4%.

Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 48% россиян. Каждый третий (32%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (53%) и россияне с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (56%).

Опрос россиян, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 64% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (24%) не сможет этого сделать. Россияне до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 74%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (28%).

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и экономически активные россияне из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 253
Время проведения: 30 марта — 6 апреля 2022 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: Опрос

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