Введен единый сигнал оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!»

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Теперь подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы их отменяющие.

В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные новым угрозами, среди которых риски природного, техногенного и биолого-социального характера. Например, в прошлом году мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией COVID-

Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!». При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или радио – информация будет транслироваться по обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Также информация будет передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи.

При невозможности ознакомления с информацией такими способами гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».