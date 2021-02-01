В ЦРК «Художественный» откроется выставка Виктора и Татьяны Скляр в технике валяния: «Валяные чудеса»  

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5 февраля в 14:00 в Арт - фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится торжественное открытие персональной выставки изделий мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Виктора и Татьяны Скляр в технике валяния.

Выставка «Валяные чудеса» познакомит жителей и гостей города с уникальными экспонатами, полностью выполненными из натуральной овечьей шерсти. Чего тут только не увидишь: шляпки и колпаки, носки и варежки, большое разнообразие обуви – от детских пинеток до домашних тапочек; предметы и аксессуары дамского гардероба: сумочки, зонты, броши, изящные украшения для волос, бижутерия. Богатая коллекция платьев и костюмов в народном стиле, предметы быта и интерьера – коврики, салфетки, ваза и даже чайный сервиз! – и всё это вручную изготовлено из разноцветного войлока! В экспозицию выставки «Валяные чудеса» также войдут исторические головные уборы – это гордость коллекции мастеров Виктора и Татьяны Скляр. И, конечно же, валенки всех расцветок и размеров!

Творчество Виктора Давыдовича и Татьяны Викторовны Скляр тесно связано с богатой российской традицией валяния. Начиная работу с небольших функциональных вещей, они вдохнули новую жизнь в декорирование традиционных валенок, которые стали визитной карточкой творческой деятельности мастеров.

В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников», на церемонии открытия выставки самых юных посетителей будет ждать фолк-урок по валянию из шерсти. Мастера расскажут о прошлом и настоящем любимого ремесла, устроят веселый конкурс загадок для ребят и проведут мастер-шоу, чтобы гости смогли увидеть, как в руках мастера «оживают» шерстяные нити.Желающие смогут попробовать самостоятельно создать свое маленькое «валяное чудо» на примере бусины и унести с собой добрую память о посещении этой тёплой выставки. И, быть может, для кого - то из них это станет первым шагом к освоению нового вида ремесла. Мастера Скляр уверены, что валяные изделия обладают волшебными свойствами, «… а все благодаря овечьей шерсти. Она не только надежно греет, но и лечит. Овечья шерсть дарит живое, доброе тепло, а изделия, сделанные из неё вручную, сохраняют тепло рук человеческих и частичку души мастера»- отмечает Татьяна Викторовна.

Виктор и Татьяна Скляр - уникальные мастера для нашего региона. Их работы отличает безупречный вкус, чувство стиля, ориентация на национальные традиции русского валяния, свой собственный неповторимый, индивидуальный почерк.

Выставка продолжит свою работу до 24 февраля 2021 года.

Время работы Выставки: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Вход свободный, передает пресс-служба ГБУК АСТ.