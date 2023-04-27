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ВЦИОМ: российскому обществу «Знание» доверяют больше 80% россиян

27 апреля 2023 18:55
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За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с российским  обществом «Знание» в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России.

За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с российским  обществом «Знание» в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России.

Пресс-служба общества «Знание» сообщает: Более 80% россиян выразили доверие российскому обществу «Знание», - говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Совместное исследование Российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше – 87% и 89% соответственно»*, - сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ» проводился в марте 2023 года. В опросе приняли участие 3 600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых - жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах – смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».

«Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знание», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество «Знание» большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество», - приводятся слова генерального директора общества Максима Древаля.

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости «перезапустить работу» общества «Знание» на современной цифровой платформе. «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

*Указан кумулятивный показатель, включающий в себя респондентов, знающих бренд «Российское общество «Знание» и знающих хотя бы один проект организации.

 

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

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