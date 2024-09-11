ВЦИОМ: две трети россиян знают о деятельности волонтёров в своём регионе

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Две трети россиян – 67% – в той или иной степени осведомлены о деятельности волонтёров в своем регионе. Об этом рассказал старший консультант департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Иван Грузинов, выступая на Всероссийском форуме социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События. Он подчеркнул, что этот показатель с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о востребованности и актуальности добровольческой деятельности.

Напомним, 9 сентября в Ханты-Мансийске стартовал форум социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События, который объединил 500 приехавших из 55 регионов страны участников для развития молодёжной политики и некоммерческого сектора России. 10 сентября ключевая тема дня – «Некоммерческий сектор – субъект, вносящий вклад в достижение национальных целей развития России». Во время открывающей сессии эксперты отметили, насколько важно соединить волонтёров и некоммерческие организации для повышения эффективности решения важных социальных задач, а также повышения качества жизни граждан всей страны.

Напомним, форум «Добрино» включает в себя серию направлений, благодаря которым участники смогут на несколько дней окунуться в сферу гражданского служения, освоить инновационные подходы и подробно ознакомиться со сферой социального служения. Основной темой 11 сентября станет «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере – инструмент развития территорий». А 12 сентября ориентировано на тему «Инфраструктура поддержки и продвижения гражданских инициатив».