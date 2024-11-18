ВЦИОМ: для россиян литература интереснее новостей и блогов

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Художественная литература впервые за время исследований обошла чтение новостей и соцсетей, ее предпочли более 40% опрошенных россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Чтение в России остается популярным, а интерес к цифровым медиа, несмотря на их развитие, падает.

Так, 34% опрошенных в последнюю неделю обращались к профессиональной, научной или научно-познавательной литературе, новости читали 29% участников, а популярные статьи из интернета – 22%. Согласно опросу, 12% не читали ничего, причем среди людей старшего поколения нечитающих больше: 20-24% против 1% среди молодых людей.

"Художественная и профессиональная литература пользуется наибольшей популярностью среди молодого поколения, прозу и стихи читали 32-35% респондентов старшего поколения. Почти половина молодых людей (48-52%) обращались и к научной, и познавательной литературе против 17-22% в старших поколениях. Вероятно, последние предпочитает телевидение и общение с родными", – уточняет ВЦИОМ.

Самыми читающими являются жители обеих столиц и городов-миллионников, люди с высшим образованием и хорошим доходом.

Средний показатель чтения за три месяца достигает шести книг, это две книги в месяц и 24 книги в год. По жанрам, как и пять лет назад, все еще лидируют исторические произведения (27%), на втором месте – научная и профессиональная литература (28%), на третьем зарубежная и отечественная классика (22%).

При этом за пять лет почти в четыре раза вырос интерес к психологической литературе – 13% сейчас против 3% в 2019 году. Это отражает общественный тренд на саморазвитие и популярность психологии, пишет Смотрим.