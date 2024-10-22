ВЦИОМ: 41% россиян одобряют подтверждение личности по биометрии

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25% опрошенных россиян положительно относятся к подтверждению личности с помощью биометрических данных, еще 16% – скорее благосклонно. Данные следует из опроса ВЦИОМ.

Тем временем 29% респондентов отрицательно относятся к технологиям по распознаванию личности при помощи отпечатка пальца, сканированию сетчатки глаза, звучания голоса и изображения лица.

При этом хранение уникальных физиологических и биологических характеристик человека доверяют государству 42% опрошенных, коммерческим организациям – лишь 2%.

Каждый четвертый респондент считает утечку биометрических и небиометрических данных одинаково опасными для человека, пишет Смотрим.