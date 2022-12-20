В Ставропольском районе выход на лед в районе строительства мостового перехода очень опасен

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Вниманию жителей Ставропольского района: п. Приморский, с. Подстепки, с. Ягодное, с. Климовка - выход на лед в районе строительства мостового перехода очень опасен!

Главное управление МЧС России по Самарской области информирует, что выход на лед и нахождение граждан около ледовой майны вблизи строительства мостового перехода через реку Волга между населенными пунктами Климовка (правый берег) и Подстепки (левый берег) ОПАСЕН!

На месте строительства, поставка строительных материалов осуществляется по воде, свободной ото льда.

Уважаемые жители п. Приморский, с. Подстепки, с. Ягодное, с. Климовка, садового-некоммерческих товариществ, любители подледного лова и зимней рыбалки, водители снегоходов, квадроциклов и других транспортных средств – не приближайтесь к данному участку местности. Пребывание на водной акватории в районе проведения строительных работ опасно для жизни. Будьте внимательными!

На территории Самарской области, в связи с неравномерностью образования льда на акватории реки Волги, официальные пешие переправы не открывались уже более 20 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО