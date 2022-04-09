В сквере Фадеева состоялся «Гагаринский» субботник

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Порядка 100 человек наводили чистоту на общественном пространстве. В ворошении снега, покраске лавочек и сбору листвы принимали участие муниципальные служащие Самары и сотрудники районной администрации.

«Искренне люблю этот месяц, поскольку он позволяет наш город привести к летнему сезону в порядок и показать всю красоту Самары: зелень, газоны, парки и скверы. Сегодня принимала с огромным удовольствием участие в субботнике», - подчеркнула Елена Лапушкина.



Примечательно, что в этот день работы ведутся на «космическом» пространстве. Сквер Фадеева был заложен под личным руководством главного конструктора завода ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова.



В 2019 году эта территория была благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Именно жители решают, какой парк будет обновлен в следующем году. С 15 апреля по 30 мая 2022 года на платформе 63.gorodsreda.ru пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары