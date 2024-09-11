В Шигонском районе «Точки роста» в трех учебных заведениях

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В 2024 году в Шигонском районе запустили Центры естественнонаучного и технологического образования «Точка роста» в трех учебных заведениях.



Начали свою деятельность кабинеты химии, физики, а также технологическая лаборатория для уроков труда в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который является частью национального проекта «Образование». Эти центры были открыты в школах сел Байдеряково, Муранка и Береговой.



Основная цель каждого из этих центров — содействие развитию естественных и технических дисциплин, предоставляя учащимся возможность расширять свои знания и осваивать новые технологии.



Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы в школах сел Шигоны, Усолье, Новодевичье Малячкино, пос.Пионерский, Волжский Утёс.

Фото: пресс-служба Правительства СО