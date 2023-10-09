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Всероссийский урбанистический хакатон “Города” объявил победителей в Самаре

9 октября 2023 18:39
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В Самаре благоустроят объект культурного наследия и молодежный центр.

Всероссийский урбанистический хакатон “Города” объявил победителей в Самаре. Согласно разработанным ими концепциям, в городе благоустроят ветхое имение  Е.В. Новосильцевой и приусадебный парк; также в планах - обустроить молодежный многофункциональный центр Самарской области. Имение Е.В. Новосильцевой – объект культурного наследия  XIX века, находится на территории села Рождествено и давно требует реставрации. Проекты по благоустройству планируют реализовать до 2027 года при поддержке Министерства образования и науки Самарской области.

На протяжении недели 20 участников хакатона под руководством опытных архитекторов разрабатывали концепции благоустройства. Финалом хакатона стала защита проектов перед жюри.

Лучшей концепцией благоустройства имения Е.В. Новосильцевой и прилегающего усадебного парка признали проект “Пока все дома”. Над ним работали Анна Мунгалова из Барнаула (АлтГТУ им И.И.Ползунова), Лилия Моисеенко из Москвы (МАРХИ), Марина Кричанова (МАРХИ) и Владлена Аннаньева из Самары (АСА СамГТУ), Дарья Тучак из Новокуйбышевска (АСА СамГТУ).

На защите концепции по благоустройству молодежного многофункционального центра Самарской области победил проект “Кооператив”. Его авторы - Даниил Гудашов (МАРХИ)  и Никита Михеев из Самары (АСА СамГТУ), Карина Мирзянова из Екатеринбурга (УрФУ) и Татьяна Баранова из Новосибирска (НГУАДИ).

Участники хакатона разрабатывали концепции под руководством кураторов – признанных экспертов в сфере архитектуры. В их числе: Масталерж Наталья – партнер архитектурного бюро NOWADAYS office, член Союза Московских Архитекторов; Фишман Ирина – главный архитектор проектного бюро ТМ и Шуткин Александр – руководитель проектного бюро ТМ.

Софья Цветкова, ведущий менеджер проекта хакатон “Города”, менеджер Отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО “Креативная экономика”:

“Самара – заключительный город в сезоне очных этапов хакатона “Города” 2023 года. Мы уже успешно провели выездные сессии в Хабаровске и Владивостоке, где участники проекта под руководством кураторов создали сильные концепции. В Самаре участники погрузились в историко-культурный контекст региона и предложили свежие  идеи и смыслы, которые станут толчком для развития территорий Самарской области. Так, концепция победителей Молодежного центра строится вокруг идеи сообщества и креативной сопричастности, которая необходима для юных творцов и талантов. Концепция благоустройства усадьбы Новосильцевой сильна потому, что учитывает  местные уникальные артефакты и обращается к локальной истории, через которую выстраивается проект”.

Никита Михеев, студент СамГТУ, член команды-победителя с проектом “Кооператив”:

“Для меня это не первое участие в хакатоне и мне очень нравится этот формат работы с креативными и открытыми ребятами из разных уголков России. Это очень полезный проект для обмена опытом с единомышленниками, для понимания того, как они подходят к проектированию  и, конечно,  это возможность завести новых друзей!

Молодежный центр – это место для творчества и объединения школьников и студентов. Для нашей команды было важно перенести эту идею на территорию вокруг центра, которая сейчас никак не отражает этого. В своей концепции мы старались объединить всех пользователей, в том числе родителей учащихся центра и жителей близлежащих домов, чтобы эта площадка стала местом кооперации для всех. Мы сохранили образ места – гараж – насытив его различными функциями для всесезонного использования”, - сообщает пресс-служба Всероссийского урбанистического хакатона “Города”.

 

Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского урбанистического хакатона “Города”

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