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Всероссийский проект Знание.Театр Общества «Знание» вновь запускает просветительскую акцию

10 октября 2023 16:11
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Российское общество «Знание» открывает для молодежи  двери театров по всей стране.

Российское общество «Знание» открывает для молодежи  двери театров по всей стране.

Всероссийский проект Знание.Театр Общества «Знание» вновь запускает просветительскую акцию. В рамках нее у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появится шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами. Благодаря этому ребята узнают об истории театрального искусства в нашей стране, его достижениях и перспективах, а также из первых уст услышат о тонкостях творческой профессии. Для театров и лекторов участие в акции — возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию и приобщить подрастающее поколение к традициям отечественного театрального дела. В течение  двух с половиной месяцев состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Акция охватит около 100 театров России, в качестве площадок также будут задействованы Дома культуры, музеи и креативные пространства. 

Мероприятия в рамках акции Знание.Театр пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.

«Я рад сообщить, что в этом году Общество "Знание" вновь проведет просветительскую театральную акцию. Причем в этот раз она станет еще масштабнее: в ней смогут принять участие ребята из новых регионов. Это поможет им побольше узнать о родной культуре и проникнуться ее традициями. К тому же провести мероприятие в своем регионе можно будет не только в стенах театра, но и в образовательных организациях или на различных культурных площадках. Это позволит сделать акцию доступной, в том числе для жителей небольших населенных пунктов, и приобщит к участию еще больше людей, любящих театр», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Лекторы акции поделятся своими знаниями и профессиональным опытом по различным тематикам: «Российский театр будущего» (все о новейших достижениях театральной сферы, о потенциале ее развития и планах на будущие сезоны), «Театральные легенды» (истории и мифы, которые хранятся в театрах и передаются из уст в уста), «Театр — культурное наследие» (уникальные и самобытные театральные пространства России), «Театр в лицах» (творческие беседы с российскими деятелями культуры и искусства, раскрывающие особенности профессии), «Жанры театрального искусства», «Русская культура: пути развития и перспективы» и другое.

В этом году одной из особенностей акции Знание.Театр станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусства на площадке Международной выставки-форума «Россия». Мероприятия пройдут при поддержке московского Театра на Бронной и ведущих театральных учебных заведений страны.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Указ об этом подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Местом проведения станет территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Выставка проводится с целью демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. На стенде Самарской области будут представлены достижения губернии в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и не только. Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет «День региона» – цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, креативно и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.

Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийского центра художественного творчества.

 

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»

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