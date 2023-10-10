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Российское общество «Знание» открывает для молодежи двери театров по всей стране.

Всероссийский проект Знание.Театр Общества «Знание» вновь запускает просветительскую акцию. В рамках нее у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появится шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами. Благодаря этому ребята узнают об истории театрального искусства в нашей стране, его достижениях и перспективах, а также из первых уст услышат о тонкостях творческой профессии. Для театров и лекторов участие в акции — возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию и приобщить подрастающее поколение к традициям отечественного театрального дела. В течение двух с половиной месяцев состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Акция охватит около 100 театров России, в качестве площадок также будут задействованы Дома культуры, музеи и креативные пространства.

Мероприятия в рамках акции Знание.Театр пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.

«Я рад сообщить, что в этом году Общество "Знание" вновь проведет просветительскую театральную акцию. Причем в этот раз она станет еще масштабнее: в ней смогут принять участие ребята из новых регионов. Это поможет им побольше узнать о родной культуре и проникнуться ее традициями. К тому же провести мероприятие в своем регионе можно будет не только в стенах театра, но и в образовательных организациях или на различных культурных площадках. Это позволит сделать акцию доступной, в том числе для жителей небольших населенных пунктов, и приобщит к участию еще больше людей, любящих театр», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Лекторы акции поделятся своими знаниями и профессиональным опытом по различным тематикам: «Российский театр будущего» (все о новейших достижениях театральной сферы, о потенциале ее развития и планах на будущие сезоны), «Театральные легенды» (истории и мифы, которые хранятся в театрах и передаются из уст в уста), «Театр — культурное наследие» (уникальные и самобытные театральные пространства России), «Театр в лицах» (творческие беседы с российскими деятелями культуры и искусства, раскрывающие особенности профессии), «Жанры театрального искусства», «Русская культура: пути развития и перспективы» и другое.

В этом году одной из особенностей акции Знание.Театр станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусства на площадке Международной выставки-форума «Россия». Мероприятия пройдут при поддержке московского Театра на Бронной и ведущих театральных учебных заведений страны.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Указ об этом подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Местом проведения станет территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Выставка проводится с целью демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. На стенде Самарской области будут представлены достижения губернии в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и не только. Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет «День региона» – цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, креативно и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.

Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийского центра художественного творчества.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»