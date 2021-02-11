Всероссийский питчинг юных кинематографистов пройдет в Тольятти

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Впервые в нашей стране проводится Всероссийский питчинг юных кинематографистов. Питчинг включает адресную поддержку детских региональных кино- и медиастудий нашей страны в форме «гранта на приобретение видеотехники для студии, обучение студийцев и руководителя студии на кинокурсах» в размере 400 000 рублей (призовой фонд 2 000 000 рублей) и других призов от партнеров проекта



Цель питчинга – стимулирование развития кинематографа юных через адресную поддержку детских региональных кино- и медиастудий России.



Участники питчинга - детские региональные кино- и медиастудии России, имеющие в своем составе подростков 11-16 лет, снимающие:

- игровые короткометражные и документальные фильмы;

- мультфильмы;

- социальные репортажи и ролики.



Всероссийский питчинг включает в себя пять региональных питчингов и проводится в рамках 5-ти детских региональных кинофестивалей



Премьера фильмов, снятых студиями-победителями пяти региональных Питчингов на приобретенном видеооборудовании, состоится в сентябре 2021 года во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край) в рамках XVI Всероссийского открытого фестиваля-форума

детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».



Срок проведения питчинга - до 30 июня 2021 года.

Первый Самарский питчинг проводится в рамках Международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества “Волга-Юнпресс» (г. Тольятти, 27-31 марта)

Подробная информация о Всероссийском питчинге юных кинематографистов опубликована на официальном сайте питчинга - http://mediapitching.ru

