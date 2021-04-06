«Всероссийский диктант ПДД» определит лучших знатоков теории вождения

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С 5 по 11 апреля в официальном приложении «Дром ПДД» пройдет конкурс «Всероссийский диктант ПДД». Участники будут решать билеты категории «AB» на скорость. Конкурс состоится в сотрудничестве Всероссийским обществом автомобилистов и Общественной палатой Российской Федерации.

«В правила дорожного движения достаточно часто вносят изменения. Этот конкурс – хороший способ проверить и освежить свои знания опытным водителям, а для новичков – возможность потренироваться перед экзаменами, – поделился директор Дрома Алексей Фищенко, – Ведь многие зазубривают их по принципу «сдал экзамен и забыл», не применяя в реальных условиях. Глобальная же цель – привлечь общественное внимание к тому, что знания ПДД нужно периодически повторять независимо от стажа».

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо скачать приложение «Дром ПДД» (iOS и Android), перейти в раздел «Всероссийского диктанта ПДД» и решить билет. Участники соревнуются на время, каждому дается только одна попытка. Приз за первое место – Apple iPhone 12 Pro, второе – Apple Watch Series 6, третье – AirPods Pro*.

Награждение пройдет в региональных отделениях ГИБДД. Перед этим, победителей проверят на честность: действительно ли участник проходил диктант только один раз по уникальному идентификатору устройства и ip адресу. Конкурс проводиться в мобильном приложении именно для возможности такой проверки и исключения мошенничества.

Напомним, в 2017 году автомобильным сайтом Дром совместно с Госавтоинспекцией проводился конкурс «Битва знатоков ПДД». За семь дней проверили знания ПДД более 20 тысяч человек из 84 регионов. Среди которых 66 человек смогли безошибочно ответить на 20 вопросов менее чем за одну минуту.