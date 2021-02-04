Всероссийская выставка "Без срока давности" откроется в Самаре

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8 февраля в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоится открытие всероссийской выставки архивных документов «Без срока давности». Экспозиция будет представлена в целях сохранения исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

Наряду с Самарой подобные выставки пройдут в десятках регионов России, от Калининграда до Дальнего Востока. Они содержат в себе фонды архивных документов, подтверждающих факты того, что нацистская Германия имела план по истреблению и порабощению советского народа.



В столице нашего региона выставка «Без срока давности» будет размещена с 8 февраля по 30 апреля на следующих объектах:

- с 8 по 23 февраля - Дом офицеров (ул. Шостаковича, 7);

- с 1 по 28 марта – Исторический парк «Россия – моя история» (ул. Красноармейская, 131);

- с 31 марта по 4 апреля – Самарская областная универсальная научная библиотека (пр-т Ленина, 14а).

Организатором мероприятий выступает Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Посетить выставки могут все желающие!

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