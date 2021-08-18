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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. 16 августа 2021 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление (даем ссылку на текст) №1347 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.