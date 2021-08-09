Всероссийская перепись населения – 2021: Самарастат набирает переписчиков

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В Самарской области идет подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения. Для ее проведения планируется привлечь около 7000 переписчиков, порядка 2000 из которых будут трудиться в Самаре. Напомним, перепись пройдет осенью 2021 года с применением цифровых технологий.

Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение и не имеющий судимостей. Умение пользоваться компьютерным планшетом станет преимуществом, поскольку перепись состоится в новом формате. Переписчик будет вносить полученные от граждан данные в гаджет. В случае отказа техники или предпочтений опрашиваемого предусмотрены и традиционные бумажные анкеты.

Записаться в переписчики можно позвонив в одно из отделений Самарастата по телефону, или отправив письмо по электронной почте:

- Железнодорожный район – p63_sjeleros@gks.ru – 8 (846) 337-18-52, 8 (846) 337-14-00;

- Кировский район – P63_skiroros@gks.ru – 8 (846) 266-96-32, 8 (846) 266-95-74;

- Красноглинский район – p63_skrasros@gks.ru – 8 (846) 950-50-50, 8 (846) 950-00-46;

- Куйбышевский район – p63_skyibros@gks.ru – 8 (846) 330-39-18;

- Ленинский район – p63_sleniros@gks.ru – 8 (846) 337-15-69, 8 (846) 337-13-88;

- Октябрьский район – p63_soktaros@gks.ru – 8 (846) 337-03-08, 8 (846) 337-02-63;

- Промышленный район – p63_spromros@gks.ru – 8 (846) 995-99-154

- Самарский район – p63_ssamaros@gks.ru – 8 (846) 337-08-35, 8 (846) 337-16-28;

- Советский район – p63_ssoveros@gks.ru – 8 (846) 337-39-45, 8 (846) 337-39-37.

Отметим, что предстоящая перепись населения уникальна, так как впервые не будет использоваться бумага, и вся процедура пройдет с использованием IT-технологий. Любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Также традиционно будет проводиться опрос с участием переписчиков, которые с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.