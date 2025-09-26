Я нашел ошибку
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Всемирный День туризма на Самарской земле

26 сентября 2025 09:22
171
Всемирный День туризма на Самарской земле

27 сентября 1979 года Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации был учрежден Всемирный день туризма. В Самарском Росреестре рассказали, как этот праздник связан с деятельностью ведомства.

Самарская область – живописный  край, где находится знаменитая Самарская Лука с Жигулёвскими горами. Туристические возможности региона традиционно вызывают огромный интерес. Вместе с красивой природой Самарская область привлекает туристов разнообразием архитектурных ансамблей,  исторических объектов и музеев. На ее территории расположены 19 памятников археологии, 1222 памятника культуры. Активно развиваются экскурсионный туризм, круизы по Волге, лечебно оздоровительный отдых, экологический, сельский туризм, велосипедные и конные маршруты.

«В конце 2022 г. Самарская  область подписала соглашение о взаимодействии Росреестра и Правительства Самарской области в рамках реализации проекта «Земля для туризма», – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко. - С 2023 г. самарским Росреестром при непосредственном участии Министерства туризма Самарской области и иных органов исполнительной власти субъекта ведется активная работа по реализации данного проекта.

 За 2,5 года реализации проекта «Земля для туризма» на территории Самарской области  выявлено 19 объектов туристического интереса. В перечень  объектов туристического интереса включены такие природные объекты, как гора Светелка и знаменитое Голубое озеро, объекты культурно-исторического наследия: Сызранский Кремль, замок Гарибальди и другие. Cформирован земельный фонд из 59 земельных участков, расположенных в непосредственной близости к объектам туристического интереса и потенциальных для туристических целей. В рамках проекта вовлечено в оборот 4 земельных участка общей площадью 14,7 гектаров».

До 2025 г. выявленные сведения по перспективным для использования в туристических целях земельным участкам и территориям размещались на сервисе Публичной кадастровой карты. С 2025 г. все актуальные сведения по таким земельным участкам и территориям размещаются в сервисе «Земля для туризма» на платформе ФГИС ЕЦП НСПД, доступной заинтересованным лицам по ссылке: https://nspd.gov.ru 

