Всемирный день бороды отмечается сегодня

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2 сентября в России и других странах также отмечается такой необычный праздник, как Всемирный день бороды (World beard day). Рассказываем о нём:

Это международный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно в первую субботу сентября.

В 2023 году выпадает на 2 сентября.

Особых традиций его празднования не устоялись.

Как появился праздник Всемирный день бороды и когда, теперь уже не известно. Информации об этом нет даже в западных источниках, хотя именно оттуда он пришёл в Россию. Однако, учитывая тот факт, что в последнее время бороды вошли в моду, праздник этот пришёлся к месту. Бородачи устраивают парады, фотосессии, встречи по интересам, пишет Лайф.