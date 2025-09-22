Всех желающих приглашают на первый ИТ-форум «Цифровые решения».

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всех желающих приглашают на первый ИТ-форум «Цифровые решения»

22 сентября 2025 12:37
148
Всех желающих приглашают на первый ИТ-форум «Цифровые решения».

 Мероприятие пройдёт с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» и станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации в стране. Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России.

Стратегические дискуссии

Форум откроется пленарной сессией с участием ведущих представителей госорганов и бизнеса. Участники подведут итоги цифровизации за прошедший год, представят лучшие ИТ-решения, обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных» и выработают стратегии дальнейшего роста.

Деловая программа

Программа форума охватит три блока: бизнес, общество и государство. Таким образом, участники смогут оценить влияние цифровых технологий на экономику, госуправление и жизнь общества.

Гостей форума ждёт свыше 90 сессий с участием более 600 спикеров. Они затронут 8 направлений:

  •  связь и телеком
  •  государственные услуги
  •  софт
  •  искусственный интеллект
  •  российское «железо»
  •  платформы и сервисы
  •  кибербезопасность
  •  кадры и обучение

«Цифровые решения» представят площадку для диалога бизнеса и государства, выдвижения инициатив и установления деловых контактов.

Выставка цифровых решений

С 13 по 15 ноября в рамках форума посетителей ждёт масштабная экспозиция площадью более 2 тыс. квадратных метров.

Компании-участники, в том числе лидеры ИТ-рынка, представят свои разработки в тематических зонах. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
483
Весь список