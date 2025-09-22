Всех желающих приглашают на первый ИТ-форум «Цифровые решения».

148

Мероприятие пройдёт с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» и станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации в стране. Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России.

Стратегические дискуссии

Форум откроется пленарной сессией с участием ведущих представителей госорганов и бизнеса. Участники подведут итоги цифровизации за прошедший год, представят лучшие ИТ-решения, обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных» и выработают стратегии дальнейшего роста.

Деловая программа

Программа форума охватит три блока: бизнес, общество и государство. Таким образом, участники смогут оценить влияние цифровых технологий на экономику, госуправление и жизнь общества.

Гостей форума ждёт свыше 90 сессий с участием более 600 спикеров. Они затронут 8 направлений:

— связь и телеком

связь и телеком — государственные услуги

государственные услуги — софт

софт — искусственный интеллект

искусственный интеллект — российское «железо»

российское «железо» — платформы и сервисы

платформы и сервисы — кибербезопасность

кибербезопасность — кадры и обучение

«Цифровые решения» представят площадку для диалога бизнеса и государства, выдвижения инициатив и установления деловых контактов.

Выставка цифровых решений

С 13 по 15 ноября в рамках форума посетителей ждёт масштабная экспозиция площадью более 2 тыс. квадратных метров.

Компании-участники, в том числе лидеры ИТ-рынка, представят свои разработки в тематических зонах. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.