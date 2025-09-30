Всего 10% железнодорожных вокзалов доступны для инвалидов

107

Из 1319 железнодорожных вокзалов России требованиям доступности для всех нозологий инвалидов отвечают всего 133 — то есть, 10%. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Кирилл Михальченко.

По его словам, показатели доступности повышаются.

«Доля доступных для инвалидов пассажирообразующих железнодорожных станций выросла при этом с 29,5% до 30,5% (с 76 до 80). Такие вокзалы обеспечивают обслуживание около 70% пассажиров», — рассказал Кирилл Михальченко «Известиям».

Что касается автовокзалов и автостанций, то из 1097 объектов 54% соответствуют требованиям инвалидов по зрению, 60% — людям с ограничениями по слуху и 43% — пассажирам с трудностями опорно-двигательного аппарата.

Лучше всего ситуация в авиации: всего в стране 241 аэровокзал, из них 231 соответствует требованиям, уточнили в Ространснадзоре.