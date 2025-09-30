Я нашел ошибку
Главные новости:
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Всего 10% железнодорожных вокзалов доступны для инвалидов

30 сентября 2025 14:53
107
Из 1319 железнодорожных вокзалов России требованиям доступности для всех нозологий инвалидов отвечают всего 133 — то есть, 10%. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Кирилл Михальченко.

По его словам, показатели доступности повышаются.

«Доля доступных для инвалидов пассажирообразующих железнодорожных станций выросла при этом с 29,5% до 30,5% (с 76 до 80). Такие вокзалы обеспечивают обслуживание около 70% пассажиров», — рассказал Кирилл Михальченко «Известиям».

Что касается автовокзалов и автостанций, то из 1097 объектов 54% соответствуют требованиям инвалидов по зрению, 60% — людям с ограничениями по слуху и 43% — пассажирам с трудностями опорно-двигательного аппарата.

Лучше всего ситуация в авиации: всего в стране 241 аэровокзал, из них 231 соответствует требованиям, уточнили в Ространснадзоре.

