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Все три этапа ралли «Шелковый путь» пройдут в России

3 июля 2021 21:18
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Решение о проведении части пути в Монголии было отменено.

Все три этапа ралли-рейда «Шелковый путь» пройдут в России, однако решение о проведении части пути в Монголии было отменено. Об этом сообщил в субботу, 3 июля, глава ралли Владимир Чагин, передают "Известия".

Он уточнил, что гонка завершится 6 июля.

«Со своими коллегами сделали всё возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведем красивую финишную церемонию», — приводит его слова РЕН ТВ.

Ранее в этот день этапы в Монголии были отменены из-за COVID-19 и бубонной чумы. 

 

Фото: TASS/Zuma/Panoramic/"Известия"

 

Теги: «Шелковый путь» ралли Россия три этапа

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