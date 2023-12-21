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Все станции самарского метрополитена украсили к Новому году и Рождеству

21 декабря 2023 15:35
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Каждая станция – новогодняя. 

Для создания праздничной атмосферы и поднятия настроения, как пассажирам, так и сотрудникам, все 10 станций самарского метрополитена украсили к Новому году и Рождеству. Эта традиция существует с открытия «подземки». При этом почти все – от отдельных элементов декора до тематических инсталляций – работники муниципального транспортного предприятия делают собственноручно. Некоторые «готовили сани летом». Они ни один месяц продумывали концепцию, обсуждали ее в трудовом коллективе, распределяли зоны ответственности. Каждый раз стараются сделать так, чтобы, несмотря на единую стилистику, порадовать окружающих чем-то новым.

В числе элементов праздничного декора елки, объемные снежинки, новогодние шары, Дед Мороз и Снегурочка, плакаты, иллюминация, персонажи мультфильмов и сказок, полярные совы, олени, снеговики из всевозможных материалов и, конечно, дракон, который по восточному календарю является символом наступающего 2024 года. Так, одна из сотрудниц, увлеченная вязанием, «поселила» на станции «Безымянка» зеленого Дракошу. Сообща его решили назвать созвучно – Гошей. Теперь здесь шутят: «Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?», говоря о мягкой игрушке, которую уже успели полюбить пассажиры, особенно детвора.

А на станции метро «Российская» вход в одно из служебных помещений «охраняет» красный дракон. Кроме того, здесь позаботились о том, чтобы возле турникетной зоны воссоздать атмосферу домашнего чаепития, вызвать теплые эмоции, благодаря инсталляции с камином, вязальными спицами, свечами, новогодними гирляндами и подарочными коробками. Пассажирам предлагают также угоститься сушками, запасы которых обещают пополнять.

Долгие годы каждый объект участвовал в ведомственном конкурсе, формировалась комиссия, которая оценивала новогоднее убранство, исходя из разных критериев. Однако, в этом году, как и в прошлом, работники выступили с инициативой отказаться от формата конкурентной борьбы.

«Дирекция муниципального предприятия поддержала это предложение, ведь когда люди украшают свои квартиры, наряжают елки, они не исходят из принципа, чтобы было лучше, чем у других. Самое главное – создать красоту и уют, зарядиться позитивом, – подчеркнул заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин. – Для создания праздничного антуража мы заблаговременно согласно заявкам обеспечили наших креативных декораторов необходимыми материалами. Помог и профсоюз предприятия».

Новогоднее убранство в метрополитене сохранят до середины января.

 

Фото предоставлено  администрацией Самары

Теги: Самара

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