Все мероприятия по отмене роуминга между Белоруссией и Россией могут быть завершены ко 2 апреля

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Комиссия по информационной политике Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России считает, что все мероприятия по отмене роуминга между двумя странами могут быть завершены ко 2 апреля, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

По его информации, об отмене роуминга было заявлено на заседании комиссии, которое состоялось в понедельник в Москве.

"В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга - реальный инструмент углубления интеграционных процессов", - отмечается в итоговом решении комиссии ПС по информационной политике.

Сообщается, что члены комиссии обратились к Группе высокого уровня Совета министров Союзного государства, заседание которой планируется провести 30 марта, с предложением принять решение об окончательной отмене роуминга со 2 апреля. "Граждане Беларуси и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер", - приводит агентство слова главы комиссии ПС Геннадия Давыдько.

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