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Все главы районов и городов Самарской области стали активно вести личные страницы в соцсетях

11 ноября 2022 09:40
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Все главы районов и городов Самарской области стали активно вести личные страницы в соцсетях

В ноябре 2022 года более 2 тысяч глав российских городов и муниципальных районов ведут личные аккаунты. По данным АНО «Диалог», в статистику попадают главы, которые присутствуют минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав территорий (2011 из 2384 глав). В декабре 2021 года эта доля составляла только 14%. Таким образом, в 2022 году страницы завели 70% глав.

В Самарской области личные аккаунты ведут абсолютно все главы городов и районов.

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами, - комментирует заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. - Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время. Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети».

Дмитрий Азаров одним из первых в России стал вести страницы в социальных сетях. Коммуникация в таком формате стала привычной с августа 2011 года. Жители очень позитивно восприняли эту инициативу.

Губернатор Самарской области продолжает общение с подписчиками. При этом, он поручил всем руководителям министерств и муниципалитетов тоже выйти в онлайн.

«Активность в социальных сетях и открытость трансформируются в рейтинг доверия власти, - отмечает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. - Работа в интернете позволяет масштабировать деятельность главы города или района, при этом требует готовности в любой момент откликнуться на проблемы жителей. Личные аккаунты глав территорий всегда находятся под пристальным вниманием тысяч людей. Они помнят всё – и обещания, и ошибки, и тем более сообщения, оставленные без ответа».

В 40 регионах прошли семинары для политиков по ведению аккаунтов и позиционированию в сети. В ряде субъектов есть рейтинги мэров по качеству соцсетей, их составляют ЦУР вместе с департаментом информполитики администраций. В рейтингах учитываются аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

На закрытой образовательной платформе «Диалога» есть курс «Политики новой волны». Лекции записывали не только эксперты «Диалога», но и политологи и политтехнологи, например, глава регионального департамента ЭИСИ Дарья Кислицына и исполнительный директор агентства «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова.

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