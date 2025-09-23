123

Авито Работа и Купер провели совместное исследование и выяснили, что все чаще в курьерской доставке работают девушки. Они приходят в курьерскую доставку, потому что ценят гибкость, независимость и возможность совмещать ее с семьей, основной работой или учебой. Рост числа резюме от соискательниц на Авито Работе составляет 66% за 8 месяцев 2025 года, а каждая третья (32%) женщина-курьер работает в сервисе Купер более года.

По результатам опроса Купера, проведенного среди более 450 респондентов, больше всего девушек-курьеров (38%) относятся к возрастной категории 35-44 лет. Это самая социально и финансово активная возрастная группа: в этом возрасте женщины нередко совмещают в себе множество ролей, включая материнство, карьеру и быт. На втором месте — женщины 45-54 лет (26%). На третьем месте — девушки от 25 до 34 лет (19%).

Чаще всего женщины работают курьерами, чтобы иметь удобный график, позволяющий уделять внимание семье — так ответили 35% опрошенных респондентов. Для 30% девушек важно совмещать работу курьером с основной работой или учебой. 22% отметили быстрый и понятный способ получения дохода «здесь и сейчас». Кроме того, девушки отметили желание включать физическую активность в жизнь, проводить больше времени на улице, а также помогать людям.

Среди преимуществ работы девушки выделяют независимость и свободу выбора графика (33%), дополнительный доход к основной занятости (24%) и возможность самостоятельно планировать количество слотов (22%).

«Больше половины (54%) девушек выбирают курьерскую доставку как удобный вариант дополнительной занятости. Другие — как постоянный источник дохода либо как временную работу на период учебы или ухода за детьми. Это доказывает, что профессия курьера становится универсальным решением для женщин с разными потребностями — за последние два года количество девушек-курьеров в Купере увеличилось на 60%», — комментирует Ульяна Рассказова, руководитель управления счастьем партнеров, Купер.

Растущий интерес женщин к профессии подтверждается данными Авито Работы: в январе-августе 2025 года количество резюме на позицию курьеров и сборщиков среди женщин увеличилось на 66%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3 000 до 5 000 руб.

Примечательно, что наибольший рост интереса наблюдается в регионах, что говорит о популярности профессии за пределами столицы. В январе-августе 2025 наибольшая динамика числа резюме на позицию курьера среди женщин зафиксирована в Кемеровской области – количество резюме увеличилось в 2,2 раза (+120%). Среднее зарплатное предложение в целом для курьеров в регионе за аналогичный период составило 143 831 руб/мес. На втором месте — Алтайский край с приростом числа резюме от женщин более чем в 2 раза (+114%). Работодатели региона готовы предлагать курьерам в среднем 100 057 руб/мес. Тройку лидеров замыкает Свердловская область: в этом году резюме женщин на позицию курьера размещено на 93% больше, чем в прошлом. Среднее зарплатное предложение составляет 131 425 руб/мес.

Следует отметить, что фактический доход курьеров зависит от количества выполненных заказов, продолжительности смен, особенностей доставки — к сложным условиям могут относиться работа в период повышенного спроса либо в плохую погоду. На итоговый заработок влияет и район, в котором осуществляется доставка, а также бонусы за заказы и чаевые.