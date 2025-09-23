Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Все чаще в курьерской доставке работают девушки

23 сентября 2025 10:52
123
все чаще в курьерской доставке работают девушки

Авито Работа и Купер провели совместное исследование и выяснили, что все чаще в курьерской доставке работают девушки. Они приходят в курьерскую доставку, потому что ценят гибкость, независимость и возможность совмещать ее с семьей, основной работой или учебой. Рост числа резюме от соискательниц на Авито Работе составляет 66% за 8 месяцев 2025 года, а каждая третья (32%) женщина-курьер работает в сервисе Купер более года.

По результатам опроса Купера, проведенного среди более 450 респондентов, больше всего девушек-курьеров (38%) относятся к возрастной категории 35-44 лет. Это самая социально и финансово активная возрастная группа: в этом возрасте женщины нередко совмещают в себе множество ролей, включая материнство, карьеру и быт. На втором месте — женщины 45-54 лет (26%). На третьем месте — девушки от 25 до 34 лет (19%).

Чаще всего женщины работают курьерами, чтобы иметь удобный график, позволяющий уделять внимание семье — так ответили 35% опрошенных респондентов. Для 30% девушек важно совмещать работу курьером с основной работой или учебой. 22% отметили быстрый и понятный способ получения дохода «здесь и сейчас». Кроме того, девушки отметили желание включать физическую активность в жизнь, проводить больше времени на улице, а также помогать людям. 
Среди преимуществ работы девушки выделяют независимость и свободу выбора графика (33%), дополнительный доход к основной занятости (24%) и возможность самостоятельно планировать количество слотов (22%). 

«Больше половины (54%) девушек выбирают курьерскую доставку как удобный вариант дополнительной занятости. Другие — как постоянный источник дохода либо как временную работу на период учебы или ухода за детьми. Это доказывает, что профессия курьера становится универсальным решением для женщин с разными потребностями — за последние два года количество девушек-курьеров в Купере увеличилось на 60%», — комментирует Ульяна Рассказова, руководитель управления счастьем партнеров, Купер.

Растущий интерес женщин к профессии подтверждается данными Авито Работы: в январе-августе 2025 года количество резюме на позицию курьеров и сборщиков среди женщин увеличилось на 66%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3 000 до 5 000 руб.

Примечательно, что наибольший рост интереса наблюдается в регионах, что говорит о популярности профессии за пределами столицы. В январе-августе 2025 наибольшая динамика числа резюме на позицию курьера среди женщин зафиксирована в Кемеровской области – количество резюме увеличилось в 2,2 раза (+120%). Среднее зарплатное предложение в целом для курьеров в регионе за аналогичный период составило 143 831 руб/мес. На втором месте — Алтайский край с приростом числа резюме от женщин более чем в 2 раза (+114%). Работодатели  региона готовы предлагать курьерам в среднем 100 057 руб/мес. Тройку лидеров замыкает Свердловская область: в этом году резюме женщин на позицию курьера размещено на 93% больше, чем в прошлом. Среднее зарплатное предложение составляет 131 425 руб/мес. 

Следует отметить, что фактический доход курьеров зависит от количества выполненных заказов, продолжительности смен, особенностей доставки — к сложным условиям могут относиться работа в период повышенного спроса либо в плохую погоду. На итоговый заработок влияет и район, в котором осуществляется доставка, а также бонусы за заказы и чаевые.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список